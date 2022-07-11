Потому что зачем разбираться и проверять?

Если многолетняя работа в редакции нас чему-то и научила, так это тому, что новостные первоисточники необходимо перепроверять. Если это иностранный ресурс, то дважды, если отечественный — трижды. Сегодня с утра нам в редакцию от раздосадованных читателей стали поступать сведения о том, что разработчики отечественной вдохновлённой сериями Fallout и Wasteland постапокалиптической игры Atom RPG отказались от русского языка на своём официальном сайте. Беглая проверка выявила источники соответствующей информации, после чего было принято решение об их перепроверке.

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Выяснилось, что никто русский язык с сайта Atom RPG не удалял, а СМИ, по всей видимости, либо зафиксировали состояние сайта во время ошибки, либо просто сделали неправильные выводы. Дело в том, что если изначально выбрать на сайте проекта русский язык, то впоследствии данная опция исчезает из выпадающего списка. Ровно то же самое, к слову, происходит и с другими поддерживаемыми сайтом языками — английским, украинским и латышским. Проверка через IP-адреса разных государств и через разные браузеры подтверждает данную теорию.

Строго говоря, в том, что произошло недопонимание, в значительной степени виноваты и сами разработчики из AtomTeam. Дело в том, что после начала известных февральских событий авторы приняли сторону оппозиции и заменили на своём сайте флаг России на его широко применяемую в узких кругах интерпретацию. После этого от разработчиков стали ожидать чего угодно.

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В самой игре поддержка русского языка также сохранена, равно как и страницы проекта в социальных сетях продолжают вестись на русском.