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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск весьма иронично отнёсся к перспективе судебного разбирательства с Twitter
Пока ситуация кажется ему забавной.
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Воскресный вечер миллиардер Илон Маск (Elon Musk) традиционно посвящает если не общению с подписчиками в Twitter, то хотя бы для трансляции своих новых идей и замыслов. У темы отказа Маска от покупки Twitter просто не было шанса оставаться за кадром очередных комментариев с его стороны, поскольку на состоявшемся в субботу мероприятии в штате Айдахо глава Tesla и SpaceX тщательно избегал любых комментариев по актуальному вопросу.

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Источник изображения: Twitter, Elon Musk

Зато в Twitter Илон Маск дал волю эмоциям, отобразив парадоксальность последовательности событий, которые сопутствовали его попыткам купить социальную сеть. Во-первых, он высмеял тех, кто сомневался в его способности приобрести Twitter – по всей видимости, активная подготовка к сделке должна была убедить оппонентов в обратном. Во-вторых, он иронично раскритиковал руководство компании, которое не смогло предоставить Маску ту информацию о состоянии дел с ботами и спамом, которая могли бы удовлетворить миллиардера.

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Ирония, по мнению Маска, заключается в том, что теперь Twitter попытается принудить его к покупке активов в суде, но при этом компании точно придётся раскрыть ту информацию, которой он от руководства компании так и не дождался. Как уже отмечалось, судебный иск со стороны Twitter может быть подан уже сегодня, и не факт, что весёлое настроение ответчика сохранится после формулирования требований к нему со стороны компании.

#илон маск #twitter #сделка #судебное разбирательство
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