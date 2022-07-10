Отдельные источник в Сети сообщают, что компании VK и Ростелеком заинтересованы в покупке онлайн-кинотеатра ivi. Если верить слухам, то переговоры сейчас находятся на начальной стадии: акционеры ivi собирают предложения от всех заинтересованных сторон, а самих кандидатов «много».
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Рассмотрение покупки упомянутого кинотеатра несколькими крупными IT-компаниями — вполне ожидаемое действие, если вспомнить о том, как сейчас обстоят дела внутри тех же VK и Ростелекома. Так, у VK сейчас принята новая стратегия: группа компаний строит бизнес вокруг своего флагманского актива, соцсетей и медийных ресурсов. Именно поэтому покупка ivi выглядит более чем оправданным шагом для VK.
У Ростелекома есть свои виды на рынок онлайн-кинотеатров. Сейчас у госкорпорации есть собственный сервис Wink, который, как недавно стало известно, объединяется с онлайн-кинотеатром more.tv, принадлежащем «Национальной медиа группе». Мы писали про объединение стриминговых сервисов в отдельной заметке в самом начале этой недели.
Что до самого ivi, то первая информация о продаже онлайн-кинотеатра появилась ещё в мае текущего года. Тогда в качестве потенциального покупателя рассматривали компанию МТС.