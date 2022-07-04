В текущих условиях — нормальное решение.

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

Журналисты издания «Ведомости» рассказали, что «Национальная медиа группа» и Ростелеком договорились о слиянии more.tv и Wink — двух своих стриминговых сервисов, которые станут работать под единым брендом.

реклама

Новый сервис будет работать под брендом Wink, распределение долей в новой компании получится следующее: 70 % — у Ростелекома и 30 % — у «Национальной медиа группы». Слияние должно завершиться до конца текущего года.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом <b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b> Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

В официальном пресс-релизе также указывается, что по итогам сделки контентной стратегией будет управлять «Национальная медиа группа», а у нового стримингового сервиса будет 12 % доли на рынке. Напомним, в 2021 году доля Wink на рынке составляла 7 %, а more.tv — 5 %.