Журналисты издания «Ведомости» рассказали, что «Национальная медиа группа» и Ростелеком договорились о слиянии more.tv и Wink — двух своих стриминговых сервисов, которые станут работать под единым брендом.
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Новый сервис будет работать под брендом Wink, распределение долей в новой компании получится следующее: 70 % — у Ростелекома и 30 % — у «Национальной медиа группы». Слияние должно завершиться до конца текущего года.
В официальном пресс-релизе также указывается, что по итогам сделки контентной стратегией будет управлять «Национальная медиа группа», а у нового стримингового сервиса будет 12 % доли на рынке. Напомним, в 2021 году доля Wink на рынке составляла 7 %, а more.tv — 5 %.