Модификация Skyrim Together: Reborn, позволяющая проходить ролевую игру в кооперативном режиме, вышла на популярном портале модов Nexus Mods ещё 8 июля. Качественная фанатская работа добавляет в «Скайрим» полноценный сетевой режим для прохождения в группе до восьми человек.
реклама
А сейчас стало ясно, что за три дня с момента релиза Reborn скачали более 61 тысяч раз. Благодаря этому обстоятельству, модификация стала самой популярной с начала лета. Skyrim Together держит безоговорочное дилерство среди всех модов, выпущенных с начала июня. Его опережает только модификация, которая оптимизирует интерьеры в Skyrim с целью повышения производительности, но она вышла в мае.
Что до самой Skyrim Together: Reborn, то она является полностью переработанной версией классического пользовательского аддона с таким же названием, но без приставки Reborn. Обновлённая версия получила поддержку Skyrim Special Edition 1.6+ и улучшенный сетевой код.
При игре в кооперативе один игрок выполняет роль лидера, общаясь с ключевыми персонажами, получая и сдавая квесты. Для установки Skyrim Together: Reborn наличие Anniversary Upgrade не требуется — разработчики даже не рекомендуют его использовать.