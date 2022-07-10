Можно собираться «табором» на восемь человек.

Модификация Skyrim Together: Reborn, позволяющая проходить ролевую игру в кооперативном режиме, вышла на популярном портале модов Nexus Mods ещё 8 июля. Качественная фанатская работа добавляет в «Скайрим» полноценный сетевой режим для прохождения в группе до восьми человек.

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А сейчас стало ясно, что за три дня с момента релиза Reborn скачали более 61 тысяч раз. Благодаря этому обстоятельству, модификация стала самой популярной с начала лета. Skyrim Together держит безоговорочное дилерство среди всех модов, выпущенных с начала июня. Его опережает только модификация, которая оптимизирует интерьеры в Skyrim с целью повышения производительности, но она вышла в мае.

Что до самой Skyrim Together: Reborn, то она является полностью переработанной версией классического пользовательского аддона с таким же названием, но без приставки Reborn. Обновлённая версия получила поддержку Skyrim Special Edition 1.6+ и улучшенный сетевой код.

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При игре в кооперативе один игрок выполняет роль лидера, общаясь с ключевыми персонажами, получая и сдавая квесты. Для установки Skyrim Together: Reborn наличие Anniversary Upgrade не требуется — разработчики даже не рекомендуют его использовать.