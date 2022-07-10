Пока гиперактивные писатели из числа читателей в смежном разделе по несколько раз на дню заучивают пословицу «Повторение — мать учения», в мире происходят действительно свежие новости. Например, внимательные посетители портала SteamDB (Steam Database) заметили, что таинственный проект, который по многим признакам выдаёт себя за PC-версию Returnal, за последние две недели получил несколько десятков различных обновлений.
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Среди обновлений, в частности, изменения в рабочих файлах проекта, а также внедрение поддержки многочисленных языков, в том числе русского. Учитывая, что для игры подготовлено девятнадцать различных локализаций, очевидно, что речь идёт о проекте AAA-класса.
Стремительный рост активности может свидетельствовать о том, что полноценный анонс PC-версии Returnal состоится уже в ближайшее время. То, что перед нами именно Returnal, пользователи выяснили из «случайно» оставленных описаний изменяемых файлов, в которых помимо всего прочего проскакивало название планеты, на которой разворачивается действие Returnal, а также некоторые элементы, присутствовавшие только в данном проекте. Недавно, к слову, в Сети всплывало окно графических настроек PC-версии Returnal.
В целом появление PC-версии Returnal соответствовало бы обновлённой политике Sony, по которой компания выпускает временные эксклюзивы для PlayStation, впоследствии добавляя их и на персональные компьютеры.