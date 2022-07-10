По крайней мере, в этом уверены инсайдеры.

Публичные проверки крупных дополнений к культовым играм принято проводить за несколько месяцев до их релиза, дабы у разработчиков было достаточно времени на выявление и исправление ошибок. В большинстве случаев данное правило не выполняется, в результате чего мы имеем поражённые фатальными огрехами игры, купающиеся в негативных отзывах. Blizzard, по всей видимости, устала иметь статус некогда достойной, а ныне — просто «ещё одной типичной» компании, поэтому проведёт проверку дополнения Dragonflight для World of Warcraft уже на следующей неделе.

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Как сообщает имеющий связи в команде разработчиков World of Warcraft инсайдер Джез Корден, девелоперы намерены осуществить проверку грядущего дополнения уже начиная с 14 июля. Речь в данном случае идёт об альфа-тестировании; бета-тестирование пройдёт ближе к релизу.

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Напомним, что Dragonflight — одно из крупнейших дополнений к World of Warcraft за всю историю данной MMORPG. Аддон добавит в игру новую расу драк’тиров, новый игровой класс Evoker, целый новый континент — драконьи острова, ну и новую сюжетную линию, в центре которой выступит Алекстраза.