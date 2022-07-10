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Новости Software Игнатий Колыско
Королевская битва Vampire: The Masquerade — Bloodhunt получит новый боевой пропуск, но авторы откажутся от такой системы доставки контента
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Разработчики королевской битвы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt объявили о подготовке новой большой порции контента. Прибавка выйдет 14 июля, по случаю её скорого релиза авторы выпустили отдельный трейлер с нужными пояснениями.

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Итак, обновление добавит в игру следующий контент:

  • два новых вида оружия ближнего боя — нож и монтировка;
  • бета-версия режима «Командный бой», в котором две группы по восемь человек сражаются друг с другом, победителям определяется та команда, которая первой наберёт нужное количество «фрагов»;
  • некоторые изменения для карты с королевской битвой. На железнодорожной станции появится поезд Вентру, а чердак Рудольфинума получит три выхода на крышу;
  • пять карт для «Командного боя» — «Гостиница», «Дискотека», «Скотобойня», «Стройка» и «Гавань»;
  • ночной клуб Майи и зона Вентру для Элизиума;
  • большое количество технических правок и улучшений — как по части графики, так и по производительности.

Напомним, королевская битва Vampire: The Masquerade — Bloodhunt доступна на ПК и PlayStation 5. В недавнем интервью изданию VG247 продюсер проекта Дэвид Сирланд рассказал, что команда в будущем планирует отказаться от системы сезонов. Разработчик считает, что выпуск обычных обновлений открывает больше возможностей и не мешает творчеству.

Дэвид Сирланд подчеркнул, что модель распространения контента, предполагающая «штамповку» боевых пропусков с сезонами, не позволяет выпускать быстрые обновления геймплея и заниматься оперативным изменением ключевых аспектов игры, о которых часто просят пользователи.

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Именно поэтому разработчики из Sharkmob собираются перейти на модель с ежемесячными обновлениями. Причём, технические правки больше не будут привязаны к контентным прибавлениям.

#vampire the masquerade bloodhunt
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