С кого-то полетят «погоны». Но это не точно.

В самом начале этого месяца в продажу поступил F1 22 — ежегодник, отражающий изменения в реальной «Формуле-1». Запуск проекта прошёл успешно, и фанаты виртуальных гонок встретили его относительно тепло: без замечаний, конечно, не обошлось, но в подобных играх они в высшей мере ожидаемые. Всё было бы совсем замечательно, если бы не оплошность со стороны разработчиков, стоившая проекту статуса защищённого от пиратов.

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Как сообщается, в рамках одного из свежих обновлений разработчики случайно опубликовали базовый исполняемый файл игры, в который не включена защита Denuvo. С этого момента её «взлом» стал лишь вопросом времени — в данном случае весьма непродолжительного.

Согласно комментариям пользователей на Reddit, в Electronic Arts решили отказаться от продажи F1 22 по региональным ценам, в результате чего многие геймеры решили проводить своё свободное время в более достойных их внимания проектах. В России же F1 22 вследствие приостановки продаж игр EA и вовсе недоступна легально.

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