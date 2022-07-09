В самом начале этого месяца в продажу поступил F1 22 — ежегодник, отражающий изменения в реальной «Формуле-1». Запуск проекта прошёл успешно, и фанаты виртуальных гонок встретили его относительно тепло: без замечаний, конечно, не обошлось, но в подобных играх они в высшей мере ожидаемые. Всё было бы совсем замечательно, если бы не оплошность со стороны разработчиков, стоившая проекту статуса защищённого от пиратов.
реклама
Как сообщается, в рамках одного из свежих обновлений разработчики случайно опубликовали базовый исполняемый файл игры, в который не включена защита Denuvo. С этого момента её «взлом» стал лишь вопросом времени — в данном случае весьма непродолжительного.
Согласно комментариям пользователей на Reddit, в Electronic Arts решили отказаться от продажи F1 22 по региональным ценам, в результате чего многие геймеры решили проводить своё свободное время в более достойных их внимания проектах. В России же F1 22 вследствие приостановки продаж игр EA и вовсе недоступна легально.
Редакция Overclockers.ru не поддерживает взлом и использование «пиратского» программного обеспечения; данная заметка носит исключительно информационный характер.