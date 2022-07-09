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Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск отказывается покупать Twitter, представители компании готовы принудить его к сделке
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В конце этой рабочей недели законные представители Илона Маска (Elon Musk) уведомили американские регулирующие органы, что миллиардер отказывается от покупки активов Twitter на текущих условиях, мотивируя своё решение как отсутствием достоверной информации о доле сомнительных учётных записей, так и недавними действиями руководства Twitter, которое пошло на сокращение штата компании без согласования с крупным акционером в лице самого Маска.

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Судя по готовности руководства Twitter защищать свои интересы в суде, как поясняет CNBC, компания намерена добиваться завершения сделки на оговорённых изначально условиях – Маск должен будет оплатить активы Twitter по цене $54,2 за акцию, хотя сейчас капитализация компании примерно на 36% ниже упоминавшихся ранее $44 млрд.

Источник изображения: Wired

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Эксперты в сфере права считают, что стороны в итоге могут договориться о заключении сделки на более низкую сумму, а в крайнем случае Маск сможет избежать покупки активов Twitter, выплатив серьёзную компенсацию. Тот самый миллиард долларов США, который изначально оговаривался в качестве отступных, подходит для других причин отказа от заключения сделки – например, если не получилось обеспечить необходимое финансирование или пришлось столкнуться с запретом регуляторов на оформление сделки. Отказ от покупки Twitter по собственному желанию не обязывает Маска выплачивать эти деньги, но суд может назначить более крупную компенсацию.

#илон маск #twitter #сделка
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