Вышедшая весной прошлого года кооперативная головоломка It Takes Two получила широкое признание в игровой общественности, о чём время от времени свидетельствовали новые результаты продаж проекта. Сегодня представители студии Hazelight сообщили, что их творение разошлось тиражом, превысившим семь миллионов экземпляров.
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В целом It Takes Two заслуженно носит звание одной из лучших игр прошлого года: головоломка получила кучу наград, а её идея и сюжетная линия оказались настолько достойными, что по игре даже решили снять фильм, продюсером которого станут Amazon вместе с Дуэйном Джонсоном. Последний по совместительству станет и исполнителем одной из ролей в экранизации.