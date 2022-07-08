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Новости Software Михаил Андреев
Тираж головоломки It Takes Two превысил семь миллионов копий
На достижение данного результата проекту потребовалось пятнадцать с лишним месяцев.
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Вышедшая весной прошлого года кооперативная головоломка It Takes Two получила широкое признание в игровой общественности, о чём время от времени свидетельствовали новые результаты продаж проекта. Сегодня представители студии Hazelight сообщили, что их творение разошлось тиражом, превысившим семь миллионов экземпляров.

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В целом It Takes Two заслуженно носит звание одной из лучших игр прошлого года: головоломка получила кучу наград, а её идея и сюжетная линия оказались настолько достойными, что по игре даже решили снять фильм, продюсером которого станут Amazon вместе с Дуэйном Джонсоном. Последний по совместительству станет и исполнителем одной из ролей в экранизации.

#it takes two
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