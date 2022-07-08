Совсем скоро в PUBG Battlegrounds (в девичестве просто PUBG) появится Дестон — новое поле боя для «камерных» сражений формата «8 на 8». По такому случаю разработчики из Bluehole Studio подготовили специальный кинематографический видеоролик, призванный привлечь внимание к грядущему обновлению. Получилось очень качественно. Впрочем, у PUBG все ролики такие — качественные и захватывающие.
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Сеттингом Дестона является пережившая страшнейший ураган территория, где нашлось место как высоким небоскрёбам, так и «малоэтажным» городкам. На побережье расположились «мельницы» ветрогенераторов, а недалеко от них — огромные заболоченные территории. Сама карта достаточно крупная, поэтому неясно, насколько интенсивными и увлекательными будут здесь те самые «камерные» сражения, под которые она проектировалась.
Запуск обновления назначен на 13 июля.