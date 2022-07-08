Что-что, а вот режиссура в данных видеороликах достойная.

Совсем скоро в PUBG Battlegrounds (в девичестве просто PUBG) появится Дестон — новое поле боя для «камерных» сражений формата «8 на 8». По такому случаю разработчики из Bluehole Studio подготовили специальный кинематографический видеоролик, призванный привлечь внимание к грядущему обновлению. Получилось очень качественно. Впрочем, у PUBG все ролики такие — качественные и захватывающие.

реклама

Сеттингом Дестона является пережившая страшнейший ураган территория, где нашлось место как высоким небоскрёбам, так и «малоэтажным» городкам. На побережье расположились «мельницы» ветрогенераторов, а недалеко от них — огромные заболоченные территории. Сама карта достаточно крупная, поэтому неясно, насколько интенсивными и увлекательными будут здесь те самые «камерные» сражения, под которые она проектировалась.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Запуск обновления назначен на 13 июля.