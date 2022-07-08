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Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск готовится изменить своё отношение к сделке с Twitter
Либо потребовать снижения цены, либо отказаться от покупки активов компании вовсе.
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Агентство Bloomberg оказалось в числе тех, кто активно обсуждает со вчерашнего вечера публикацию издания The Washington Post, упоминающую разочарование соратников Илона Маска (Elon Musk) в попытках точно определить долю ботов и сомнительных учётных записей в ежедневной пользовательской аудитории Twitter. Даже доступ к данным социальной сети не позволил специалистам Илона Маска понять, как можно достоверно отсеять сомнительные учётные записи.

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Источник изображения: Getty Images

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Руководство Twitter, напротив, вчера организовало конференцию, на которой заявляло о наличии гораздо меньшей, чем 5%, доли ботов и спамеров в рядах пользователей социальной сети. Правда, никто из представителей компании не отважился публично комментировать слухи о намерениях Маска отказаться от покупки Twitter. Не исключено, что он сам сделает соответствующие заявления во время своего публичного появления сегодня.

#илон маск #twitter #сделка
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