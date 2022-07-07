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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: Wargaming продала бизнес в Беларуси и России
Кажется, успела вовремя.
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Wargaming продала свои компании в Беларуси и России российскому бизнесмену Малику Хатажаеву, российскому топ-менеджеру WG. Так, с 1 июля Хатажаев считается владельцем белорусского СООО «Гейм стрим» и российским ООО «Леста».

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Малик Хатажаев владеет долей в размере 91,84 % в ООО «Гейм Стрим», в это же время кипрская компания «Варгейминг Груп Лимитед» больше не владеет долями. В самой «Лесте» тоже прошли кое-какие изменения: Малик Хатажаев, который 12 лет занимал в российской студии WG должность гендиректора, 15 июня уступил её Юрию Сухареву. А сам с 28 июня получил в распоряжение от «Варгейминг Груп Лимитед» 100 % ООО «Леста».

Авторы отдельных изданий сходятся во мнении, что белорусский Wargaming успел убежать из-под постановления Совмина №436 от 1 июля, о котором мы писали несколько дней назад.

В упомянутом постановлении сообщается, что для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах «депо» их владельцев согласно перечню «на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами».

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В самом списке есть 190 компаний, в том числе СООО «Гейм Стрим» и ИООО «ЭПАМ Системз». Его акционерами указаны соответственно «Варгейминг Груп Лимитед» (Кипр) и «ЭПАМ СИСТЕМЗ (КИПР) ЛИМИТЕД» (Кипр).

#wargaming
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Муж_ЗАГЛOTA
23:25
скатертью дорожка говно танки с облезлым читерным ДЖОВОМ! Лучше я в китайскую ересь поиграю -> куда интереснее, чем в это говнецо для старых пердунов :D
СМИ: Wargamingа продал бизнес в Беларуси и России
Bernigan
23:25
Чёт мне в такое слабо верится
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
Rey.B.
23:25
И получают ответку... Которую они как всегда "не ожидали".
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Adam Smith
23:25
но работают, для газонов нехт ямз 530 клепают, для лиазов клепают. еще тутаевсий завод есть, чем не вставание с колен
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analoговнет
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Уже купили лоу райдер и золотую цепочку ?
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Lurker-beta
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Batareykin
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Rey.B.
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Менджмент в принципе стоит гнать взашей - заводами должны руководить инженеры. Т.к. завод это единая огромная машина. А менеджерам, только пара-тройка мест в отделе кадров.
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