Кажется, успела вовремя.

Wargaming продала свои компании в Беларуси и России российскому бизнесмену Малику Хатажаеву, российскому топ-менеджеру WG. Так, с 1 июля Хатажаев считается владельцем белорусского СООО «Гейм стрим» и российским ООО «Леста».

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Малик Хатажаев владеет долей в размере 91,84 % в ООО «Гейм Стрим», в это же время кипрская компания «Варгейминг Груп Лимитед» больше не владеет долями. В самой «Лесте» тоже прошли кое-какие изменения: Малик Хатажаев, который 12 лет занимал в российской студии WG должность гендиректора, 15 июня уступил её Юрию Сухареву. А сам с 28 июня получил в распоряжение от «Варгейминг Груп Лимитед» 100 % ООО «Леста».

Авторы отдельных изданий сходятся во мнении, что белорусский Wargaming успел убежать из-под постановления Совмина №436 от 1 июля, о котором мы писали несколько дней назад.

В упомянутом постановлении сообщается, что для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах «депо» их владельцев согласно перечню «на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами».

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В самом списке есть 190 компаний, в том числе СООО «Гейм Стрим» и ИООО «ЭПАМ Системз». Его акционерами указаны соответственно «Варгейминг Груп Лимитед» (Кипр) и «ЭПАМ СИСТЕМЗ (КИПР) ЛИМИТЕД» (Кипр).