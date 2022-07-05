Есть соответствующее постановление.

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3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

Совет министров Республики Беларусь опубликовал постановление №436 от 1 июля 2022 года, в котором определён перечень юридических лиц, участникам (акционерам) которых, являющимся лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, запрещается отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах.

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В постановлении сообщается, что для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах «депо» их владельцев согласно перечню «на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами».

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В самом списке есть 190 компаний, в том числе СООО «Гейм Стрим» и ИООО «ЭПАМ Системз». Его акционерами указаны соответственно «Варгейминг Груп Лимитед» (Кипр) и «ЭПАМ СИСТЕМЗ (КИПР) ЛИМИТЕД» (Кипр).