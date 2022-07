То, что на этой теме сыграют, было очевидно ещё из описания проекта.

Быть может, до релиза The Devil in Me — новой части цикла The Dark Pictures Anthology — осталось ещё несколько месяцев, но разработчики из Supermassive Games прекрасно понимают, что чем раньше начнёшь осуществлять предпродажную подготовку, тем выше вероятность того, что твой проект заметят. Сегодня нашему вниманию представили сюжетный трейлер, кратко посвящающий нас в курс того, с чем предстоит иметь дело в новой части франшизы.

реклама

Одним из главных действующих лиц The Dark Pictures — The Devil in Me станет маньяк-изобретатель, развлекающийся заманиванием жертв в ловушки с хитроумными орудиями пыток и убийств. Иными словами, при создании проекта авторы явно вдохновлялись франшизой «Пила» и её главным антагонистом в лице Джона Крамера.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Релиз The Dark Pictures — The Devil in Me состоится этой осенью на всех актуальных платформах.