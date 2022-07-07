Быть может, до релиза The Devil in Me — новой части цикла The Dark Pictures Anthology — осталось ещё несколько месяцев, но разработчики из Supermassive Games прекрасно понимают, что чем раньше начнёшь осуществлять предпродажную подготовку, тем выше вероятность того, что твой проект заметят. Сегодня нашему вниманию представили сюжетный трейлер, кратко посвящающий нас в курс того, с чем предстоит иметь дело в новой части франшизы.
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Одним из главных действующих лиц The Dark Pictures — The Devil in Me станет маньяк-изобретатель, развлекающийся заманиванием жертв в ловушки с хитроумными орудиями пыток и убийств. Иными словами, при создании проекта авторы явно вдохновлялись франшизой «Пила» и её главным антагонистом в лице Джона Крамера.
Релиз The Dark Pictures — The Devil in Me состоится этой осенью на всех актуальных платформах.