Бесконечные подарки продолжаются.

3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

Epic Games продолжает неустанно раздавать подарки всем нуждающимся геймерам. Сегодня в магазине компании началась раздача сразу двух проектов: боевика с элементами хоррора Killing Floor 2 и карточной ролевой игры Ancient Enemy. Забрать подарки можно будет вплоть до следующего четверга, 14 июля.

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Ancient Enemy представляет собой карточную RPG, действие которой разворачивается в мире, где силы зла уже одержали победу и переформатировали действительность под свои цели и задачи. Killing Floor 2 же — это широко известный в узких кругах хоррор-боевик, в котором надо отстреливать различную нечисть и прочие порождения злого гения.

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На следующей неделе в EGS раздадут миленький инди-платформер Wonder Boy The Dragon’s Trap.