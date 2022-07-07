В ноябре прошлого года на PC состоялся полноценный релиз Bright Memory Infinite — высокотехнологичного боевика, в первую очередь привлекающего к себе внимание тем фактом, что над ним работал один человек. Проект осваивает новые платформы, и вот, сегодня стало известно, что он доберётся до консолей текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series), а также до гибридной консоли Nintendo Switch, уже через две недели — 21 июля.
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Действие Bright Memory Infinite разворачивается в относительно недалёком будущем, а сам проект с подзаголовком Infinite является, по сути, переизданием и развитием идеи оригинальной Bright Memory, которая оказалась неожиданно популярной в игровом сообществе, вынудив разработчика на контентное расширение своего творения.
Игра получила очень высокие пользовательские оценки, но вот обозреватели раскритиковали проект за однообразность и неубедительный сюжет. Видимо, игроки не считают данные критерии ключевыми для видеоигры; а кому лучше знать, что нужно геймеру, чем самому геймеру?