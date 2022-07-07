Смеяться тут не надо: их количество достаточное.

После того как многие крупные игровые издательства объявили об отказе от участия в Gamescom 2022, поскольку у них имеются и свои собственные мероприятия, в рамках которых всё уже было анонсировано и показано, у организаторов кёльнской выставки вполне мог возникнуть экзистенциальный кризис — смысла в проведении данного мероприятия становилось всё меньше и меньше. К счастью, вскоре образовалась целая спасательная команда: сначала решение об участии в Gamescom 2022 подтвердила Ubisoft, теперь — игровое подразделение Microsoft.

реклама

Что конкретно в конце августа привезёт на выставку рэдмондский гигант, пока, естественно, тайна за семью печатями, однако небольшой объём информации всё же просочился: сообщается, что Microsoft покажет на Gamescom 2022 игры, релизы которых запланированы на ближайший год — проще говоря, до лета 2023 года включительно.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Напоминаем, что Gamescom в этом году пройдёт с 24 по 28 августа, а за день до (23 августа) формального старта выставки компании проведут традиционные пресс-конференции, в рамках которых, собственно, и расскажут всё, что нам следует знать.