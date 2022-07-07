После того как многие крупные игровые издательства объявили об отказе от участия в Gamescom 2022, поскольку у них имеются и свои собственные мероприятия, в рамках которых всё уже было анонсировано и показано, у организаторов кёльнской выставки вполне мог возникнуть экзистенциальный кризис — смысла в проведении данного мероприятия становилось всё меньше и меньше. К счастью, вскоре образовалась целая спасательная команда: сначала решение об участии в Gamescom 2022 подтвердила Ubisoft, теперь — игровое подразделение Microsoft.
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Что конкретно в конце августа привезёт на выставку рэдмондский гигант, пока, естественно, тайна за семью печатями, однако небольшой объём информации всё же просочился: сообщается, что Microsoft покажет на Gamescom 2022 игры, релизы которых запланированы на ближайший год — проще говоря, до лета 2023 года включительно.
Напоминаем, что Gamescom в этом году пройдёт с 24 по 28 августа, а за день до (23 августа) формального старта выставки компании проведут традиционные пресс-конференции, в рамках которых, собственно, и расскажут всё, что нам следует знать.