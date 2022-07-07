То есть, в полноценном выставочном центре с трансляцией по всему миру.

На протяжении многих лет Blizzard ежегодно проводила свой фестиваль BlizzCon в так называемом гибридном формате: желающие могли посетить его вживую, тогда как остальным десяткам и сотням миллионов геймеров была предоставлена возможность ознакомиться со всеми основными анонсами в печатном или видео-формате. Так продолжалось до тех пор, пока не ударила пандемия, в результате которой шумные сборища людей оказались под запретом, а все некогда «живые» мероприятия стали заменять на «виртуальные».

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Не стал исключением и BlizzCon, который в 2021 году провели полностью в онлайн-формате. В текущем году фестиваля не будет, однако вернуться к его традиционному проведению в Blizzard планируют уже в 2023 году, о чём сообщил президент компании Майк Ибарра.

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Безусловно, на данном этапе Ибарра просто поделился планами, которые, как известно, имеют свойство меняться под действием переменных в виде внешних факторов. Которых в современном мире уже просто запредельно большое количество.