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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
BlizzCon планируют в следующем году вернуть к традиционному формату проведения
То есть, в полноценном выставочном центре с трансляцией по всему миру.
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На протяжении многих лет Blizzard ежегодно проводила свой фестиваль BlizzCon в так называемом гибридном формате: желающие могли посетить его вживую, тогда как остальным десяткам и сотням миллионов геймеров была предоставлена возможность ознакомиться со всеми основными анонсами в печатном или видео-формате. Так продолжалось до тех пор, пока не ударила пандемия, в результате которой шумные сборища людей оказались под запретом, а все некогда «живые» мероприятия стали заменять на «виртуальные».

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Не стал исключением и BlizzCon, который в 2021 году провели полностью в онлайн-формате. В текущем году фестиваля не будет, однако вернуться к его традиционному проведению в Blizzard планируют уже в 2023 году, о чём сообщил президент компании Майк Ибарра.

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Безусловно, на данном этапе Ибарра просто поделился планами, которые, как известно, имеют свойство меняться под действием переменных в виде внешних факторов. Которых в современном мире уже просто запредельно большое количество.

#blizzard
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Дмитрий
14:16
Читаю уже как BlizzCoin 🤣🤣
BlizzCon планируют в следующем году вернуть к традиционному формату проведения
Xmast
14:05
Винда сама поставит дрова. И при повторном запуске они уже не нужны. Ну а ты точно также должен иметь дрова и на обычных флэшках когда загружаешься. Я подключаю свой диск к 2 разным компам и загружаюс...
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Chimbal
14:04
А я думал это ты сам удалил комментарий так как стыдно стало за свои перлы неадекватные и противоречащие доказательствам... но теперь я не побрезгую и сам на тебя накидать жалоб.
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Stroff
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Adam Smith
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