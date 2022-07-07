Тут вопрос в другом: а как он ещё должен был поступить?

Бесчисленное количество копий было сломано о тему агрессивной монетизации Diablo Immortal. Геймеры утопили проект в негативных оценках на Metacritic, стримеры, убедившись на личном опыте, что местная система монетизации — не что иное, как казино «Три Бобби Котика», с помпой бросили игру, перейдя в другие ролевые экшены. В общем, ничего светлого ситуация с игрой явно не предвещает.

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Президент Blizzard Майк Ибарра, впрочем, ожидаемо считает Diablo Immortal отличной игрой и даже выступил в защиту применённой в ней системы монетизации. По словам господина Ибарры, главной идеей при формировании местной системы монетизации было предоставление сотням миллионов игроков возможности пройти Diablo Immortal без вложения копейки настоящих денег.

Как считает Ибарра, в Diablo Immortal игрокам свободно доступно «99,5 %» всех геймплейных возможностей, а непосредственно микротранзакциями пользуется лишь небольшая часть всех геймеров. В целом глава Blizzard гордится игрой и считает, что она отлично выполняет свою задачу как первого знакомства с серией Diablo: более чем для половины всех игроков в Immortal данный проект является первой игрой производства Blizzard вообще.

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На самом деле, данное выступление в высшей степени ожидаемое. Трудно представить себе Blizzard, признающую свои ошибки. Так было и раньше, ещё во времена «той самой Blizzard», теперь же данная ситуация стала ещё более гипертрофированной.