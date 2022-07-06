Как известно, официально Diablo Immortal в России и Беларуси недоступна вследствие так называемых санкций, к которым присоединилась приостановившая свою деятельность в этих странах компания Activision Blizzard. С помощью VPN «прошаренные» геймеры смогли обходить блокировку и играть, но сегодня после очередного обновления игры данная возможность была перерезана.
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Как сообщают пользователи, если ваша учётная запись PC-версии Diablo Immortal принадлежит к российскому или белорусскому регионам, то вы ни при каких обстоятельствах не сможете авторизоваться в игре. Проблема, если это можно так назвать, решается только созданием новой учётной записи, в которой будет прописан «несанкционный» регион.
При этом в мобильной версии Diablo Immortal таких ограничений пока нет: активация VPN открывает доступ к игре.
Стоит отметить, что несмотря на умопомрачительные заработки Diablo Immortal популярность проекта всё же уверенно снижается, так что вряд ли ситуация с рекордной выручкой продлится долго.