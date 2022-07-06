Как же это иронично.

Будучи условно-бесплатной MOBA-игрой, League of Legends зарабатывает «на жизнь» продажей внутриигровой валюты и различной «косметики». Поскольку в мире сейчас глобальный кризис, сопровождающийся небывалым за многие десятки лет уровнем инфляции и обесцениванием национальных валют, в Riot Games приняли решение о повышении расценок на внутреннюю валюту League of Legends.

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Как пишут разработчики, решение вступит в силу 19 августа, в результате чего в большинстве регионов стоимость RP и монет TFT будет повышена. По словам Riot, обычно пересмотр цен затрагивал лишь отдельные регионы, но в этом году «экономические сдвиги более глобальны». Чтобы немного подсластить горькую пилюлю реальности, Riot с 14 по 31 июля удвоит получение бонусных RP и монет TFT.

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Примечательно и иронично в этой истории то, что в России и странах СНГ повышение цен на RP и монеты TFT не планируется. Связано это, очевидно, с тем, что экономика устояла под беспрецедентным давлением, а рубль, хоть и заметно ослабевший за последние трое суток, всё равно пока остаётся демонстрирующей лучшие результаты валютой в текущем году.