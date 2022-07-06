Подобные вещи в современном игропроме всегда ожидаемы.

После того как в начале марта студия Luminous Productions объявила о переносе релиза своего ролевого боевика Forspoken с конца мая до середины октября, геймеры предположили, что данный перенос далеко не последний. В мае к данным предположениям присоединился инсайдер Ник Бейкер, и вот, сегодня коллектив сообщил, что теперь игра поступит в продажу 24 января 2023 года.

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Своё решение разработчики обосновали переходом Forspoken к этапу финальной полировки проекта, на что студии необходимо дополнительное время. С геймплейной же точки зрения проект полностью готов, и это должно заверить нас в том, что нынешний перенос релиза — последний.

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Forspoken повествует о том, как наша протагонистка Фрей Холланд попадает в фэнтезийный мир, из которого необходимо найти выход. Зачем искать выход из мира, где можно пользоваться магией и различными суперспособностями, впрочем, разработчики с логической точки зрения не объясняют.