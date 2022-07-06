Эпоха окончательно уходит.

Компания Microsoft дала понять, что подписочный сервис Xbox Live Gold ждут некоторые изменения, которые прямо скажутся на любителях игровой классики. С октября текущего года редмондцы перестанут включать в тематические подборки проекты для консоли Xbox 360. Тут всё достаточно просто: Microsoft больше нечего добавлять, все возможные варианты были использованы.

реклама

Информация о том, что игры для Xbox 360 больше не будут включаться в месячных предложениях, была опубликована в рассылке для абонентов Xbox Live Gold. Здесь сразу стоит оговориться, что проекты с не такой древней Xbox One будут выходить в рамках подписки.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Microsoft также напомнила, что все проекты, которые пользователи Xbox 360 успеют забрать до 1 октября, останутся на их аккаунтах. То есть, всё привяжется к учётной записи игрока, даже если он решит отписаться от Xbox Live Gold.