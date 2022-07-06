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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Xbox Live Gold перестанет предлагать игры для консоли Xbox 360 уже с октября текущего года
Эпоха окончательно уходит.
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Компания Microsoft дала понять, что подписочный сервис Xbox Live Gold ждут некоторые изменения, которые прямо скажутся на любителях игровой классики. С октября текущего года редмондцы перестанут включать в тематические подборки проекты для консоли Xbox 360. Тут всё достаточно просто: Microsoft больше нечего добавлять, все возможные варианты были использованы.

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Информация о том, что игры для Xbox 360 больше не будут включаться в месячных предложениях, была опубликована в рассылке для абонентов Xbox Live Gold. Здесь сразу стоит оговориться, что проекты с не такой древней Xbox One будут выходить в рамках подписки.

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Microsoft также напомнила, что все проекты, которые пользователи Xbox 360 успеют забрать до 1 октября, останутся на их аккаунтах. То есть, всё привяжется к учётной записи игрока, даже если он решит отписаться от Xbox Live Gold.

#microsoft #xbox 360 #xbox live gold
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