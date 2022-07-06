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3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

Инсайдеры давно рассказывали, что Sony уже еле сдерживается, чтобы не опубликовать долгожданные сведения касательно God of War Ragnarok, и вот, сегодня пробка, перекрывавшая поток информации, наконец-то вылетела из бочки. Разработчики опубликовали свежий кинематографический трейлер проекта, а также огласили точную дату выхода — 9 ноября на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.

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Вместе с тем разработчики показали видеоролик с распаковкой коллекционных изданий God of War Ragnarok, попутно сообщив, что предварительные заказы на игру начнут принимать уже 15 июля.

Напоминаем, что God of War Ragnarok — прямое продолжение God of War (2018): Кратосу и Атрею предстоит выполнить массу опасных заданий, главное из которых — предотвращение конца света (Рагнарёка).