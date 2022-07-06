Как будто это что-то изменит.

В начале этого года в игровой индустрии была совершена крупнейшая сделка за всю её историю: Microsoft приобрела Activision Blizzard почти за 70 миллиардов долларов. Естественно, столь крупное приобретение (по сути, за счёт Activision Blizzard игровое подразделение Microsoft увеличится в несколько раз) не может обойтись без антимонопольных проверок. Дело небыстрое, и если повезёт, то формально сделка будет завершена к лету 2023 года — по крайней мере, именно на такое «окно» рассчитывают стороны.

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По всей видимости, проверить сделку на соответствие антимонопольному законодательству решили не только на родине — в США — но и в Великобритании. Сегодня в Сети появилась информация о том, что до 1 сентября британский антимонопольный регулятор планирует опубликовать первые результаты своего расследования.

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Чем всё закончится, неизвестно, но что-то нам подсказывает, что сделка будет одобрена. В крайнем случае, юристы Microsoft найдут элегантный выход из ситуации.