Где надо, впрочем, всё останется.

В конце прошлого года в Сети появилась технологическая демонстрация возможностей Unreal Engine 5 под названием «Матрица: Пробуждение» (The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience). Демка привела пользователей в восторг своим графическим исполнением, на что, в общем-то, и был расчёт. По всей видимости, вечно предоставлять к демке доступ Epic Games не собирается, поскольку сегодня пользователи заметили, что на официальном сайте «Матрицы: Пробуждение» висит предупреждение, гласящее, что доступ к ней в цифровых магазинах сохранится до 9 июля.

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По какой причине технодемку снимают с «прилавков», не уточняется. Впрочем, вряд ли для опытных пользователей Сетью, знакомых с «альтернативными источниками», это станет большим ударом.

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Что касается Unreal Engine 5, то данный суперсовременный движок уже доступен в полноценном виде. На его базе разработчики уже создают свои проекты, а энтузиасты вовсю развлекаются, создавая «ремастеры» своих любимых проектов. Движок мощный и относительно простой в использовании, что вызывает надежду на постепенное увеличение числа высокотехнологичных видеоигр.