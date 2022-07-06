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Новости Software Игнатий Колыско
Фанаты No Man’s Sky запустили свою криптовалюту HubCoin для взаиморасчётов внутри игры
Но обналичить такие деньги нельзя.
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Фанаты популярного симулятора космического исследователя No Man’s Sky, которые принадлежат к «межгалактической группировке» Galactic Hub, решили проблему внутренних взаиморасчётов весьма нетривиальным способом — выпуском криптовалюты HubCoin.

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Никакого обмана, вкладываний реальных денег и прочей чепухи — это исключительно средство для взаиморасчётов внутри игры и не более.

HubCoin предназначена для тех игроков, которые проводят в No Man’s Sky много времени и смогли изучить её вдоль и поперёк. Она подойдёт геймерам, которым больше не нужна внутриигровая валюта, но они всё ещё хотят получать вещи, доступ к которым открывается через уникальные активности.

Разработчики HubCoin подчёркивают, что их продукт работает так же, как и любая другая криптовалюта, но фактической стоимости при этом не имеет. То есть, обналичить такие деньги нельзя, а желающим заработать на HubCoin реальные барыши доступ к «крипте» будет оперативно заблокирован.

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Более того, HubCoin нельзя купить или продать на биржах, её можно только заработать, выполняя различные поручения в No Man’s Sky или за публикации в Galactic Hub Discord. Особого распространения обрезанная «крипта» пока не получила — в данный момент её пользуется только 149 игроков.

#hello games #no mans sky
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