Аналитики из компании Ampere Analysis в своём новом отчёте рассказали о том, что в 2022 году рынок игровой индустрии ожидает закономерное падение. Но уже в 2023 году может начаться восстановление с последующим ростом. Причина таких неутешительных прогнозов по текущему году — слишком успешный 2021-й.
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Итак, в 2021 году продажи консолей, игр и подписочных сервисов составили более 191 миллиарда долларов, в этом году прогнозируется падение до 188 миллиардов. Небывалый рост по прошлому году обусловливается в том числе пандемией и связанными с ней ограничительными мерами по пребыванию в общественных местах.
Что до текущего года, то на снижение объёмов продаж влияет несколько объективных факторов. Среди них есть проблемы с доступностью консолей и ПК.
Аналитики из Ampere Analysis также отметили, что на азиатских рынках негативным фактором для роста обязательно нужно считать массовое закрытие интернет-кафе и ограничение пребывания в них несовершеннолетних. Сюда же стоит записать внесённые правки в политики безопасности на мобильных устройствах и многое другое. Уход западных компаний с рынков России и Беларуси тоже считается объективным фактором снижения объёмов продаж.
Наконец, в отчете Ampere Analysis говорится о кризисе, растущей инфляции и увеличении стоимости жизни — всё это плохо влияет на развитие игровой индустрии. Позитивные прогнозы по 2023 году обуславливаются определёнными ожиданиями по стабилизации на рынках, цепочках поставок и релизом перенесённых игр.