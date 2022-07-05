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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: режим в стиле Escape from Tarkov в CoD Modern Warfare II будет частью основной игры
То есть, не будет распространяться отдельно.
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Последнее время в отношении Call of Duty Modern Warfare II появляется очень много слухов. С одной стороны, это хорошо, поскольку слухи на ровном месте не возникают, а с другой — будучи погружённым в данную тему новостником, уже невольно начинаешь путаться, кто, что и когда заявлял. Как бы то ни было, сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон, считая себя козырем от мира инсайдов, «покрыл» своей информацией сведения от инсайдера RalphsValve, гласившие о том, режим для MWII, по своим правилам напоминающий PvPvE-шутер Escape from Tarkov, будет являться отдельной игрой, запланированной к выходу в следующем году.

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По информации Хендерсона, в плане распространения данного проекта всё в корне наоборот. Во-первых, данный режим будет «вмонтирован» в основную Call of Duty Modern Warfare II, а во-вторых, появится он примерно в то же время, что и сама игра, то есть, в конце текущего календарного года.

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Что касается Modern Warfare II, то релиз данной второй части переосмысленной подсерии Call of Duty запланирован на 28 октября.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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