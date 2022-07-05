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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard потребовала от фаната Warcraft III прекратить работу над альтернативным движком для стратегии
Blizzard опять за старое. Или за естественное для себя.
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Blizzard последние годы играет в воображаемую игру под названием «Собери все самые негативные отзывы на планете». То повторно ту же самую игру продаст, то разозлит геймеров дикой системой монетизации в новой f2p-игре, то сделает что-то столь нелепое, что неизбежно вызовет общественный резонанс. Сегодня речь пойдёт о третьем типе действий Blizzard.

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Вот уже больше года энтузиаст Retera трудится над альтернативным движком для Warcraft III, который позволяет удобнее и эффективнее заниматься модификациями для стратегии, продлевая тем самым её жизнь в сообществе. Казалось бы, бесплатный труд, который при этом ещё поддерживает жизнь в твоём проекте, что может быть лучше для настоящего капиталиста? Но Blizzard пошла против здравого смысла и направила энтузиасту письмо, в котором вежливо попросила его свернуть свою деятельность.

Юристы компании обнаружили, что в созданной энтузиастом альтернативной версии движка для Warcraft III применяются скопированные материалы игры, что является нарушением закона об авторском праве. Blizzard требует убрать движок из открытого доступа в течение семнадцати суток, и если это требование не будет выполнено, то дальнейшие разборки пройдут уже в суде. Естественно, Retera не стал противопоставлять себя крупной компании с неограниченными юридическими ресурсами.

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Злая ирония заключается в том, что Blizzard осуществила данное действие в день двадцатилетия Warcraft III Reign of Chaos.

#blizzard
1
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Монополия такая монополия... 😢
Blizzard потребовала от фаната Warcraft III прекратить работу над альтернативным движком для стратегии
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да пофиг пусть падает
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