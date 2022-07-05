Call of Duty Modern Warfare II официально больше не миф, а её релиз назначен на 28 октября. Данное обстоятельство максимально сужает возможные опции по срокам проведения бета-тестирования новинки, дабы в рамках массовой проверки выявить и исключить ошибки, которые невозможно обнаружить в рамках камерных проверок внутри самой студии-разработчика. Ранее по Сети гуляла информация о том, что цикл бета-тестирований пройдёт в августе, но теперь сведения обновились: похоже, этап проверки Call of Duty Modern Warfare II всё же проведут в сентября, то есть, ближе к релизу, что в высшей степени правильно.
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Согласно сведениям инсайдеров с портала WhatIfGaming, то бета-тестирование Call of Duty Modern Warfare II пройдёт в несколько этапов. Первый этап будет эксклюзивным для PlayStation и пройдёт с 15 по 19 сентября. Второй этап, который уже для всех, стартует 22 сентября и продлится до 26 сентября. В обоих случаях начальная дата — это так называемый ранний доступ для предзаказчиков. Для «простых смертных» тестирование стартует двумя днями позже.
Напомним, что Call of Duty Modern Warfare II — это вторая часть переосмысленной подсерии Modern Warfare, где знакомые герои выполняют новые задания. В новинке мы отправимся в Мексику, где будем «наказывать» наркокартель и террористическую группировку.