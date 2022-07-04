Возможно, правильно делают.

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RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

В конце июня президент Microsoft надавил на педаль акселератора и объявил о том, что компания будет полностью сворачивать свою деятельность в России до тех пор, «пока там не останется ничего». Ситуация неприятная, однако в Минпромторге её не считают критической. Более того, по словам замглавы министерства Василий Шпак, в условиях увеличения спроса на отечественные программные продукты разработчикам представится возможность проявить себя.

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Дополнительно Шпак напомнил, что в России уже на протяжении многих лет осуществляется перевод государственных учреждений на отечественное программное обеспечение, включая операционные системы Astra Linux, ALT Linux и офисный пакет «МойОфис». Для физических лиц, использующих программные продукты Microsoft на своих личных компьютерах, по понятным причинам, от развернувшейся политики Microsoft мало что изменится.

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Стоит напомнить, что Microsoft стала одной из первых IT-компаний, объявивших о прекращении своей деятельности в России. Игры от подразделений рэдмондского гиганта в России легально больше недоступны, а в середине июня была закрыта возможность загрузки Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft, если заходить на него с российского IP-адреса.