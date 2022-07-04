В конце июня президент Microsoft надавил на педаль акселератора и объявил о том, что компания будет полностью сворачивать свою деятельность в России до тех пор, «пока там не останется ничего». Ситуация неприятная, однако в Минпромторге её не считают критической. Более того, по словам замглавы министерства Василий Шпак, в условиях увеличения спроса на отечественные программные продукты разработчикам представится возможность проявить себя.
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Дополнительно Шпак напомнил, что в России уже на протяжении многих лет осуществляется перевод государственных учреждений на отечественное программное обеспечение, включая операционные системы Astra Linux, ALT Linux и офисный пакет «МойОфис». Для физических лиц, использующих программные продукты Microsoft на своих личных компьютерах, по понятным причинам, от развернувшейся политики Microsoft мало что изменится.
Стоит напомнить, что Microsoft стала одной из первых IT-компаний, объявивших о прекращении своей деятельности в России. Игры от подразделений рэдмондского гиганта в России легально больше недоступны, а в середине июня была закрыта возможность загрузки Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft, если заходить на него с российского IP-адреса.