Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Минпромторге не считают критическим уход Microsoft с российского рынка
Возможно, правильно делают.
анонсы и реклама
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

В конце июня президент Microsoft надавил на педаль акселератора и объявил о том, что компания будет полностью сворачивать свою деятельность в России до тех пор, «пока там не останется ничего». Ситуация неприятная, однако в Минпромторге её не считают критической. Более того, по словам замглавы министерства Василий Шпак, в условиях увеличения спроса на отечественные программные продукты разработчикам представится возможность проявить себя.

реклама

Дополнительно Шпак напомнил, что в России уже на протяжении многих лет осуществляется перевод государственных учреждений на отечественное программное обеспечение, включая операционные системы Astra Linux, ALT Linux и офисный пакет «МойОфис». Для физических лиц, использующих программные продукты Microsoft на своих личных компьютерах, по понятным причинам, от развернувшейся политики Microsoft мало что изменится.

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b>
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Стоит напомнить, что Microsoft стала одной из первых IT-компаний, объявивших о прекращении своей деятельности в России. Игры от подразделений рэдмондского гиганта в России легально больше недоступны, а в середине июня была закрыта возможность загрузки Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft, если заходить на него с российского IP-адреса.

#microsoft
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

СМИ: из-за остановки продаж Windows 10 в РФ количество поисковых запросов по «пиратской» активации ОС выросло на 80-250 %
СМИ: Microsoft расформировала российское подразделение Xbox
Microsoft закрыла русскоязычный раздел новостей Xbox Wire
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
147
Топ 5 видеокарт с Aliexpress по моему мнению
39
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
44
Пять слабых кулеров против Intel Core i9-12900K
80
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
15
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 7
22
Делаем Mesh для Node 202
12
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
30
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
5

Сейчас обсуждают

Hacknir
20:25
белое - это черное. Проплатили хорошо.
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
swr5
20:19
Чет я этого вентилятора ни разу не слышал, говорят что он большее время простаивает.
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
swr5
20:15
Причем тут совместимость кулера, речь про прижимную пластину, ее же можно было сделать как на треадриперах, без зазоров.
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
ccmm
20:13
там на вверху и так пердаки горят что рубль поднялся, у них то счета в баксах и евро а тут бац и рубль укрепился и - 20% от их наворованных
Курс рубля резко упал – почему дорогой рубль вреден для экономики РФ и сколько будет стоить 1$
Шамиль Джанболатов
20:06
Вентилятор будет, в новых ревизиях для чипсета 570 вентилятор уже не нужен, может и 670 будет без вентиляторов, заменить которые проблематично, разве что если просто сверху на радиатор присобачить обы...
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
V.L.A.D.L.E.N
19:58
Точно https://www.youtube.com/watch?v=DVV6tfeufaw&t=81s
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
Pavelshakh
19:54
Можешь сколько угодно что-то говорить или поливать грязью. Своими словами ты характеризуешь только себя и никого другого. Если не понял фразу - дай бог тебе мозгов) выздоравливай
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
Sukesada
19:47
Пускай купят у асуса технологию нанесения жм в заводских условиях.
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
Михаил Кондрашов
19:44
Мда
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
Михаил Кондрашов
19:42
Где -то в паралельной реальности?
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем