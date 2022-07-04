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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики успешного симулятора выживания Medieval Dynasty рассказали о своих планах
Игру выпустят на консолях, например.
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Разработчики из Render Cube в данный момент заняты поддержкой и развитием симулятора выживания Medieval Dynasty. Недавно девелоперы представили план по развитию проекта на грядущие месяцы. Сам план получился довольно аскетичным и упрощённым.

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Так, до конца текущего года Medieval Dynasty должна выйти на консолях, а в будущем году в игре появятся кооперативный режим, доспехи, гербы, щиты и прочая ни к чему не обязывающая мелочь.

Что до самой игры, то она рассказывает историю юноши, который сбежал от войны и пытается заново обустроить свою жизнь. Для этого ему нужно будет заниматься сбором ресурсов с последующей постройкой дома и возведения целой династии.

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Medieval Dynasty имеет более 21 тысячи отзывов, из которых 90 % — положительные. Ну а нам хочется пожелать разработчикам выпускать более детальные дорожные карты, чтобы поговорить было о чём.

#medieval dynasty #render cube
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