Разработчики из Render Cube в данный момент заняты поддержкой и развитием симулятора выживания Medieval Dynasty. Недавно девелоперы представили план по развитию проекта на грядущие месяцы. Сам план получился довольно аскетичным и упрощённым.
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Так, до конца текущего года Medieval Dynasty должна выйти на консолях, а в будущем году в игре появятся кооперативный режим, доспехи, гербы, щиты и прочая ни к чему не обязывающая мелочь.
Что до самой игры, то она рассказывает историю юноши, который сбежал от войны и пытается заново обустроить свою жизнь. Для этого ему нужно будет заниматься сбором ресурсов с последующей постройкой дома и возведения целой династии.
Medieval Dynasty имеет более 21 тысячи отзывов, из которых 90 % — положительные. Ну а нам хочется пожелать разработчикам выпускать более детальные дорожные карты, чтобы поговорить было о чём.