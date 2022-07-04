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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты собрали на благотворительность $3 млн в рамках спидран-марафона SGDQ 2022
Собранные средства направят «Врачам без границ».
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Вот уже много лет в США проводятся марафоны скоростного прохождения игр — Awesome Games Done Quick (AGDQ) и Summer Games Done Quick (SGDQ). Цель у данных марафонов простая: развлечь зрителей, попутно собрав деньги на нужды благотворительности. В этом году летняя часть марафона проходила с 26 июня по 3 июля, и вот, сегодня его организаторы поделились главной статистикой: за неделю им удалось собрать три миллиона долларов.

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Вся вырученная сумма, естественно, будет направлена на благотворительность; в данном случае — организации «Врачи без границ», занимающейся оказанием чрезвычайной медицинской помощи всем, кто пострадали от боевых действий, голода, катаклизмов и других катастроф.

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В текущем году на SGDQ удалось собрать примерно на $100 тысяч больше, чем годом ранее. Иными словами, большинству людей не до конфликтов и проблем далеко за пределами их родины. Что, в общем-то, вполне естественно, хоть некоторые и попытаются приписать к данному явлению какую-то аморальность.

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