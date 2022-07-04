Собранные средства направят «Врачам без границ».

Вот уже много лет в США проводятся марафоны скоростного прохождения игр — Awesome Games Done Quick (AGDQ) и Summer Games Done Quick (SGDQ). Цель у данных марафонов простая: развлечь зрителей, попутно собрав деньги на нужды благотворительности. В этом году летняя часть марафона проходила с 26 июня по 3 июля, и вот, сегодня его организаторы поделились главной статистикой: за неделю им удалось собрать три миллиона долларов.

реклама

Вся вырученная сумма, естественно, будет направлена на благотворительность; в данном случае — организации «Врачи без границ», занимающейся оказанием чрезвычайной медицинской помощи всем, кто пострадали от боевых действий, голода, катаклизмов и других катастроф.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде <b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b> -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

В текущем году на SGDQ удалось собрать примерно на $100 тысяч больше, чем годом ранее. Иными словами, большинству людей не до конфликтов и проблем далеко за пределами их родины. Что, в общем-то, вполне естественно, хоть некоторые и попытаются приписать к данному явлению какую-то аморальность.