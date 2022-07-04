Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ сообщают, что Diablo Immortal за месяц заработала почти 50 миллионов долларов
Интересно, во сколько Blizzard обошлась разработка сего «шедевра».
анонсы и реклама
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
Core i9 по цене i5 - цена рухнула в разы
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
Пиши на наш сайт и зарабатывай
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Много было сказано про Diablo Immortal, её агрессивную систему монетизации и являющийся её следствием скучный и бессмысленный игровой процесс. Сегодня же речь пойдёт о том, что хотя в сообществе Diablo Immortal получила заслуженный крайне негативный рейтинг, но желающих тратить в игре свои деньги всё ещё хватает с избытком. Так, издание Mobilegamer, сославшись на статистику от аналитической фирмы AppMagic, сообщило, что за первый месяц продаж мобильный ролевой экшен от Blizzard сумел заработать $49 миллионов.

реклама

Как уточняют в AppMagic, в статистику попадает только та сумма, которая непосредственно оказывается на счетах Blizzard. Поскольку сервисы Apple и Google взимают в разработчиков 30-процентную «комиссию», то реальная сумма вложенных геймерами в Diablo Immortal средств значительно превышает указанные 49 миллионов долларов

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой
6800XT за 70 тр в Регарде
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b>
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Итак, сумма нам известна, но как она коррелирует с заработками других мобильных проектов? И вот здесь геймеров может ожидать главное разочарование в отношении представителей своего «племени». Дело в том, что $49 миллионов за месяц — это циклопические показатели для мобильных игр: для сравнения, за аналогичный период времени Apex Legends Mobile удалось заработать только 11,6 миллионов долларов. Выводы делаем сами.

#blizzard #diablo immortal
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Blizzard изменила «нетолерантный» дизайн скамеек в Overwatch 2
Авторы сайта с руководствами по Diablo Immortal прекратят развитие проекта из-за агрессивного «доната» в игре
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
143
Топ 5 видеокарт с Aliexpress по моему мнению
38
Пять слабых кулеров против Intel Core i9-12900K
80
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
40
На фоне агрессивных действий США против нефти из РФ цена чёрного золота достигнет $380 – Bloomberg
30
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
12
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 7
22
Делаем Mesh для Node 202
12
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
28
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9

Сейчас обсуждают

Загид Агасиев
15:59
Как же вы запарили выпускать клоны с диагональю 6.7 дюйма, хоть для разнообразия, таким хоббитам как я что ни будь выпустили, с диагональю 6-6.3 дюйма.
Презентация смартфона Realme GT2 Explorer Master Edition со Snapdragon 8+ Gen 1 состоится 12 июля
N1ghtwish
15:59
Bosch, DeWalt, Milwaukee, тоже не слышал?
Китайская цифровая техника и электроника может занять до 90% российского рынка
swr5
15:59
Иди лучше валенки на зиму купи.
Глава Роскомоса опубликовал эскиз новой российской орбитальной станции
N1ghtwish
15:55
Смартфоны от Poco, Pipo и Zopo БП от Huizhou Xin Hui Yuan Tech а так же от дядюшки hui cheng'a Мониторы от Mucai Мат.платы от KLLSRE SSD от Kingspek, kingdian, kingmax, king%name% Прямо сказка.
Китайская цифровая техника и электроника может занять до 90% российского рынка
Johan_888
15:53
Ты наверно очень давно за неё не выезжал.
Tesla научит свои электромобили распознавать ямы и неровности на дороге
Муж_ЗАГЛOTA
15:52
великие укры))))
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
Муж_ЗАГЛOTA
15:52
надо, чтоб тебя по базе пробили ! если ты наш -> то молись завшивок :D
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
Johan_888
15:51
Слышь ты чучело, в ближайшей перспективе ты на т-Ослах (телега запряжённая ослом) будешь рассекать по руинам хохлостана, который мы и построили при СССР. А кубань уже приготовили, осталось только рас...
Tesla научит свои электромобили распознавать ямы и неровности на дороге
Муж_ЗАГЛOTA
15:49
мужик Мадуся строчит мантру по руки свободные))))
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
spambomber22
15:48
Да и насрать в общем-то.
Microsoft закрыла русскоязычный раздел новостей Xbox Wire
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем