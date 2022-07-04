Много было сказано про Diablo Immortal, её агрессивную систему монетизации и являющийся её следствием скучный и бессмысленный игровой процесс. Сегодня же речь пойдёт о том, что хотя в сообществе Diablo Immortal получила заслуженный крайне негативный рейтинг, но желающих тратить в игре свои деньги всё ещё хватает с избытком. Так, издание Mobilegamer, сославшись на статистику от аналитической фирмы AppMagic, сообщило, что за первый месяц продаж мобильный ролевой экшен от Blizzard сумел заработать $49 миллионов.
реклама
Как уточняют в AppMagic, в статистику попадает только та сумма, которая непосредственно оказывается на счетах Blizzard. Поскольку сервисы Apple и Google взимают в разработчиков 30-процентную «комиссию», то реальная сумма вложенных геймерами в Diablo Immortal средств значительно превышает указанные 49 миллионов долларов
Итак, сумма нам известна, но как она коррелирует с заработками других мобильных проектов? И вот здесь геймеров может ожидать главное разочарование в отношении представителей своего «племени». Дело в том, что $49 миллионов за месяц — это циклопические показатели для мобильных игр: для сравнения, за аналогичный период времени Apex Legends Mobile удалось заработать только 11,6 миллионов долларов. Выводы делаем сами.