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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аддон Monster Hunter Rise Sunbreak стартовал со второй и третьей строчек в недельном чарте продаж в Steam
Даже у аддона есть возможность возглавить чарт продаж. Может, это и правильно.
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Очередной вечер воскресенья — очередной недельный чарт продаж в Steam. Обычно подобные статистические публикации от Valve не отличаются оригинальностью, поскольку на протяжении многих недель в них практически не происходит никаких значимых изменений, но сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону: в чарте много «новичков».

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В частности, крупному дополнению Sunbreak для Monster Hunter Rise удалось разместиться сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam. Лидером по-прежнему остаётся портативный ПК Steam Deck, что, конечно, немного (сильно) подрывает смысл данного чарта, зато набор Valve Index VR наконец-то уступил место более достойным продуктам.

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Десятка лидеров продаж в Steam по итогам уходящей недели выглядит следующим образом:

  • Steam Deck;
  • Monster Hunter Rise Sunbreak;
  • Monster Hunter Rise Sunbreak;
  • Raft;
  • DNF Fuel;
  • F1 22;
  • Monster Hunter Rise;
  • Tiny Tina’s Wonderlands;
  • Rust;
  • F1 22.
#steam #valve
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