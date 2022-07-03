Очередной вечер воскресенья — очередной недельный чарт продаж в Steam. Обычно подобные статистические публикации от Valve не отличаются оригинальностью, поскольку на протяжении многих недель в них практически не происходит никаких значимых изменений, но сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону: в чарте много «новичков».
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В частности, крупному дополнению Sunbreak для Monster Hunter Rise удалось разместиться сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam. Лидером по-прежнему остаётся портативный ПК Steam Deck, что, конечно, немного (сильно) подрывает смысл данного чарта, зато набор Valve Index VR наконец-то уступил место более достойным продуктам.
Десятка лидеров продаж в Steam по итогам уходящей недели выглядит следующим образом:
- Steam Deck;
- Monster Hunter Rise Sunbreak;
- Monster Hunter Rise Sunbreak;
- Raft;
- DNF Fuel;
- F1 22;
- Monster Hunter Rise;
- Tiny Tina’s Wonderlands;
- Rust;
- F1 22.