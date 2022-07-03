Даже у аддона есть возможность возглавить чарт продаж. Может, это и правильно.

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Core i9 по цене i5 - цена рухнула в разы

Core i9 по цене i5 - цена рухнула в разы

Очередной вечер воскресенья — очередной недельный чарт продаж в Steam. Обычно подобные статистические публикации от Valve не отличаются оригинальностью, поскольку на протяжении многих недель в них практически не происходит никаких значимых изменений, но сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону: в чарте много «новичков».

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В частности, крупному дополнению Sunbreak для Monster Hunter Rise удалось разместиться сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam. Лидером по-прежнему остаётся портативный ПК Steam Deck, что, конечно, немного (сильно) подрывает смысл данного чарта, зато набор Valve Index VR наконец-то уступил место более достойным продуктам.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Десятка лидеров продаж в Steam по итогам уходящей недели выглядит следующим образом: