Ибо это бессмысленно. Ну, и своего рода в знак протеста.

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Есть такой ресурс, Maxroll называется. Иностранным фанатам игр серии Diablo (а также Lost Ark) он известен, как крупный сборник руководств, помогающих геймерам освоить игру и обучиться новым тактикам. Аналогичный сборник руководств был создан и для Diablo Immortal, однако на днях создатели Maxroll приняли решение о прекращении поддержки данного проекта. Причина — максимально агрессивная система монетизации.

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По словам создателей Maxroll, система монетизации в Diablo Immortal устроена таким образом, что без вложения средств, причём, крайне немалых, развитие персонажа в игре практически невозможно. Как следствие, в подготовке новых руководств по игре и в поддержке целой соответствующей ветки на сайте они не видят никакого смысла.

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Стоит отметить, что невыносимо жёсткая система монетизации Diablo Immortal с первого дня стала причиной недовольства со стороны геймеров. Несмотря на то, что проекту уже удалось заработать огромные деньги, на сегодняшний день его востребованность и популярность рухнула в несколько раз по сравнению с релизными значениями. Более того, пользователи теряют интерес и к просмотру контента по Diablo Immortal: о резком сокращении «онлайна» начали сообщать и стримеры на Twitch, которым не остаётся ничего другого, как переходить к трансляциям других игр ради сохранения собственного заработка.