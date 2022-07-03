Ещё MWII не вышла, а уже концепт-арты следующей части утекают. Впрочем, ничего удивительного.

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Игры серии Call of Duty выходят ежегодно, потому что за их производство одновременно отвечают сразу три основных студии: Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer. Подобное разделение труда позволяет каждой студии укладываться в трёхлетний цикл разработки, поддерживая тем самым бесконечный «конвейер». Итак, осенью текущего года на свет появится Call of Duty Modern Warfare II от Infinity Ward, а в следующем году очередь творения Treyarch, подзаголовка которого мы пока не знаем, поэтому ограничимся просто указанием года.

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Сегодня в Сеть утекла пара концепт-артов Call of Duty 2024, на которых можно разглядеть подвергшуюся обстрелу американскую военную базу с футуристической техникой, на которой почему-то изображена литера «V», а также локацию не то во дворце, не то в музее, не то в правительственном здании. Безусловно, данных утечек слишком мало, чтобы выстроить о будущем проекте какие бы то ни было предположения.

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Что же касается подтверждённой Call of Duty Modern Warfare II, то в её рамках нам предстоит встретиться со старыми знакомыми персонажами, включая капитана Прайса и Гоуста, и задать жару мексиканскому наркокартелю вкупе с террористической организацией Аль-Катала. Релиз — 28 октября.