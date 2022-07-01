Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: разработчики новой части Skate рассказали о ходе работ над проектом
Сделано немало, но и до финиша далеко.
анонсы и реклама
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 80 тр</b>
3070 Gigabyte Aorus за копейки в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>

Команда разработки Full Circle, которая работает над новой частью симулятора скейтбординга Skate, выпустила новый ролик, раскрывающий некоторые моменты по текущему состоянию процесса разработки проекта.

реклама

В представленном материале авторы сходу признаются, что до завершения работ над новой Skate ещё очень много времени — всё находится на ранних стадиях производства. Какие-то подвижки есть, поэтому авторы посчитали нужным показать неготовые игровые элементы, среди которых имеются непроработанные модели скейтеров и окружения. Также показали макеты отдельных участков города и, представьте себе, программные ошибки.

Ещё разработчики новой Skate рассказали о запуске закрытой инсайдерской программы, дающей возможность опробовать ранние версии игры и делиться полученными эмоциями, мыслями и переживаниями напрямую девелоперам. Если вас заинтересовало участие в такой программе, то следует подать заявку на официальном сайте. Новая игра в серии Skate должна выйти когда-нибудь на ПК и других платформах.

анонсы и реклама
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
6800XT за 70 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 Gigabyte Gaming за 40тр с началом
RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming

По данным отдельных инсайдеров, публичный показ проекта разрабатываемого Full Circle симулятора скейтбординга должен пройти в текущем месяце.

#skate #full circle
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
50
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
100
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
22
Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам
78

Сейчас обсуждают

wolfire
20:30
в нейтральных водах надо якорь кидать, а к берегу чалить на лоханке
Яхты и виллы российских олигархов будут конфискованы – в ЕС придумали как отнять замороженные активы
ахахах
20:27
да,херово там в киеве уже становится
Россия пока останется без 5G из-за аналогового телевидения
x-Chief-x
20:25
Нет, невозможно)) Этим занимаются официальные представители авиакомпаний, у них всё под учёт и под контролем. Ты даже представить не можешь, насколько это жёсткий механизм. Авиация, это не трактор куп...
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
mo3ulla
20:22
такое чувство что эти запчасти невозможно в серую у тех же китайцев купить ... тут главное желание в серую работать .. а бабла - жопой жуй
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
ахахах
20:21
кому именно ненадо садится,дядям что украли 300 мрд у страны.Они ж от жадности их схватили,рыбу тоже ловят на наживку привлекательную
Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
Муж_ЗАГЛOTA
20:19
все так и есть ))) Китай тоже потроллил цивилизованный мир в лице ЕС и СШП включая прихвостней: 770 млн это не весь мир :D
Яхты и виллы российских олигархов будут конфискованы – в ЕС придумали как отнять замороженные активы
Валерий Муравицкий
20:19
Факт в том, что именно биткоин является Повадырëм курсов для остальных ключевых криптовалют
Илон Маск напомнил о существовании Догикоина и рассказал о причинах поддержки собачьего токена
Dobpelkopf
20:18
Впервые послушав их акустическуе системы с сабвуфером, сразу стало понятно - нае*аловоло высшего пилотажа за тридорого. Тот же свен за полцены демонстрировал великолепные результаты.
Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам
Andri Klin
20:17
Куда нельзя записать? В оперативку? И как тогда это работает? На винт/ssd? Так тонкие клиенты всю жизнь такие. Но вообще решение есть и всегда было - компьютер без внешних интерфейсов. Вот вообще не п...
МФТИ представил уникальный отечественный ПК со 100% защитой от хакеров и вирусов
Eiden Bridge
20:16
Камерный блок ов всю заднюю крышку уже не кажется мемом)
Появились изображения OnePlus 10T на Snapdragon 8+ Gen 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем