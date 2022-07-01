Команда разработки Full Circle, которая работает над новой частью симулятора скейтбординга Skate, выпустила новый ролик, раскрывающий некоторые моменты по текущему состоянию процесса разработки проекта.
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В представленном материале авторы сходу признаются, что до завершения работ над новой Skate ещё очень много времени — всё находится на ранних стадиях производства. Какие-то подвижки есть, поэтому авторы посчитали нужным показать неготовые игровые элементы, среди которых имеются непроработанные модели скейтеров и окружения. Также показали макеты отдельных участков города и, представьте себе, программные ошибки.
Ещё разработчики новой Skate рассказали о запуске закрытой инсайдерской программы, дающей возможность опробовать ранние версии игры и делиться полученными эмоциями, мыслями и переживаниями напрямую девелоперам. Если вас заинтересовало участие в такой программе, то следует подать заявку на официальном сайте. Новая игра в серии Skate должна выйти когда-нибудь на ПК и других платформах.
По данным отдельных инсайдеров, публичный показ проекта разрабатываемого Full Circle симулятора скейтбординга должен пройти в текущем месяце.