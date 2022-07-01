На это потребовалось пять лет раннего доступа и ещё почти два года полноценного релиза.

В конце 2015 года на игровых прилавках в статусе раннего доступа появился тактический шутер Squad. В состоянии полуфабриката разработчики продержали его около пяти лет, и вот, спустя суммарно семь лет своего существования Squad наконец-то достигла нового «круглого» результата в три миллиона проданных копий.

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Данный результат за семь лет даже с натяжкой невозможно назвать внушительным, но учитывая, что мы имеем дело с бюджетным продуктом для ценителей жанра милитари-шутеров с реалистичными механиками игрового процесса, то в целом продажи достойные. Да, не внушительные, но именно достойные.

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Стоит отметить, что Squad при этом постоянно развивается. Разработчики вводят в игру новые виды техники, открывающие ранее недоступные формы ведения боевых действий, следят за балансом и пристально следят за исправлением ошибок. На прошлой неделе, например, Squad получила крупнейшее обновление за всё время своего существования, внедрившее в игру целый парк военных машин-амфибий и разнообразившее морские наступательные операции с высадкой на берег.