Ведь в светлом будущем почему-то должны быть бомжи. Которым надо где-то спать.

В светлом будущем, в котором разворачиваются действия Overwatch и Overwatch 2, разработчики предположили, что жизнь будет настолько беспроблемной и радостной, что заботиться о бездомных и о людях с ограниченными физическими возможностями попросту не потребуется: бездомных не будет как факта, а инвалидов будут лечить с помощью супертехнологий. Одному из по какой-то причине оказавшихся влиятельным пользователей показалось, что изображённый в Overwatch 2 мир слишком уж кисельно-молочный, и выразил по этому поводу протест.

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Как подметил пользователь ClearTogether, на одном из новых полей боя в бета-версии Overwatch 2, а именно — на карте Midtown — были применены весьма необычные модели скамеек, которые, по мнению глазастого геймера, препятствуют тому, чтобы бездомные использовали их в качестве импровизированных кроватей.

По какой-то причине Blizzard решила не объяснять, что в её видении будущего бездомных просто нет, и даже не проигнорировала данный комментарий, что было бы лучшим решением, а прислушалась к крикливому меньшинству и изменила дизайн скамеек на привычный.

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Релиз Overwatch 2 в раннем доступе (без PvE, только мультиплеер) состоится 4 октября. Если, конечно, ничего внезапно не изменится.