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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Dying Light 2 проходит «кровавое» летнее событие
И цели у него, ну, сомнительные.
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Techland продолжает проводить в своём зомби-боевике Dying Light 2 различные события. Если вы приобрели проект ещё до того, как студия перестала быть надёжной и прекратила продавать свои игры в России, то для вас наверняка станет полезной новость о том, что сегодня в Dying Light 2 стартовало «кровавое» летнее событие под названием Bloody Summer.

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Суть его заключается в следующем: вам необходимо охотиться на зомби и мутантов и, в общем, разделять их на фрагменты, которые впоследствии будут преобразованы в особые награды. Так, за отрубленную конечность игроки получат специальный токен у Харпера — нового торговца в «Рыбьем глазу», а за 300 суммарно отрубленных конечностей можно будет получить новый топор.

Третья часть задания является коллективной: все игроки суммарно должны нарубить зомбарей на три миллиона кусков. В случае выполнения данного задания все его участники получат особый костюм бегуна.

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Предоставленное на выполнение заданий события Bloody Summer время строго ограничено: у вас есть только неделя — до 7 июля включительно.

#techland #dying light 2
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