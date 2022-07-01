Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы вдохновлённой «Героями Меча и Магии» стратегии Songs of Conquest раскрыли планы до 2023 года
Всё в подробностях.
анонсы и реклама
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 80 тр</b>
3070 Gigabyte Aorus за копейки в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>

Разработчики из Lavapotion совместно с издательством Coffee Stain Publishing обнародовали план поддержки своей классической пошаговой стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой легендарными «Героями Меча и Магии». Данный проект находится в раннем доступе, поэтому получение патчей и обновлений для него — дело привычное.

реклама

Все запланированные на этот год прибавления и изменения занесены на красивую дорожную карту с понятными временными рамками. Так, в самое ближайшее время Songs of Conquest должна получить следующие улучшения для сетевого режима:

  • одновременные ходы (уже сейчас тестируется в рамках превью-версии);
  • управление врагами во время боя соперника;
  • возможность активировать форсированные быстрые бои;
  • некоторые дополнительные геймплейные особенности во время хода соперника.

Также игра должна в самое ближайшее время получить одну новую карту для «Схваток», настройки сложности для кампании и дополнительные локализации на китайский, корейский и турецкий языки.

С контентом, запланированным на ближайшее время, всё стало понятно. Теперь перейдём к обсуждению того, что выйдет до конца текущего года. Разработчики из Lavapotion убеждают нас, что они в течение 2022-го года подготовят для Songs of Conquest следующее:

  • генератор случайных карт;
  • одна новая сюжетная кампания;
  • множество правок в интерфейсе редактора карт;
  • улучшения в боях (уникальные способности у юнитов, больше заклинаний для магистров, более интересные осады);
  • улучшения в сетевом режиме (обновления для системы одновременных ходов, обновления для лобби, таймер ходов);
  • обновления кодекса;
  • улучшения настроек доступности;
  • перевод на японский язык.

Зато в следующем году Songs of Conquest получит ещё одну сюжетную кампанию, финальную версию редактора карт, кооперативный режим в «Схватках», большее количество нейтральных юнитов, дополнительные настройки ИИ, достижения и комплекты из артефактов.

Разработчики игры также пообещали, что она будет регулярно получать обновления с улучшениями ИИ, интерфейса и прочих вещей. В планах у них и создание новых фракций — по просьбе неравнодушных фанатов. Но в случае с фракциями процесс может затянуться, ведь проработка целой линейки новых юнитов считается довольно хлопотным занятием.

анонсы и реклама
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
6800XT за 70 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 Gigabyte Gaming за 40тр с началом
RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming

Напомним, Songs of Conquest вышла в ранний доступ 10 мая текущего года. С того самого момента и по сегодняшний игра собрала 86 % положительных отзывов в Steam из более 2,2 тысячи написанных.

#songs of conquest #coffee stain publishing #lavapotion
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Продажи стратегии Songs of Conquest в духе Heroes of Might and Magic превзошли самые смелые ожидания разработчиков
Наследник «Героев»: игроки в восторге от пошаговой стратегии Songs of Conquest
Стратегия Songs of Conquest в духе «Героев» стартовала с шестого места в недельном чарте продаж в Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
47
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
88
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
22
Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам
69

Сейчас обсуждают

Александр Фетисов
16:29
Ну я понимаю убрать сжигание части комиссии, но бомбу сложности откатить - бред, не говоря уже о сворачивание, на странице сайта эфира как написано про бомбу сложности в будущем так и есть. Просто каж...
Сложность сети Ethereum обрушилась, криптодобытчики ликуют
666MAXIMUS999
16:28
Они хотят впарить микросхему от калькулятора от 50 до 100 косарей, да они просто больные. На фото плата микрокомпьютера m-TrusT. Китайский аналог на Алике, стоит 500 рублей.
МФТИ представил уникальный отечественный ПК со 100% защитой от хакеров и вирусов
Sheshenbek
16:25
Твой проц отбраковка от моего. Типа на: похавай на мусорке после того как я доел
Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
Infinity78
16:25
Ниже тебе написали. По цифрам сделай выводы, что для экономики лучше.
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
Infinity78
16:23
Сегодня пятница, дядь. Но я так понимаю это тебе ни о чем не говорит. Тогда смотри график курса и поймешь. Но это не точно. На выходные, когда торгов нет, курс поднимают. Во вторник поговорим, короче.
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
Артём Николаев
16:22
Потому что деньги к деньгам, а простой труд и сырьё легко заменяемы и поэтому дёшевы. Всё стоит ровно столько, сколько остальные готовы за это заплатить. Поэтому какой-нибудь дворник имеет мало потому...
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
Зю
16:21
https://www.youtube.com/watch?v=Viw_36St3yA
Хакеры Ким Чен Ына похитили криптовалюты на $700 млн
cariddau
16:20
На 48-ом сложнее, Некоторые ппзу было не перезаписать никак. Стереть их УФ можно было только или что-то такое. Подвальщики часто ставили в ZX-48 обычное пзу и его наверно можно было нагнуть. Плюс зави...
МФТИ представил уникальный отечественный ПК со 100% защитой от хакеров и вирусов
Шамиль Джанболатов
16:20
Райзен 5600, который едет ко мне, вообще недавно вышел, он не может быть б/у ни при каком раскладе
Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
mistergrim
16:19
Вот уж рецепт превращения чего-угодно-в-этанол народу давно известен.
Nature: Ученые научились превращать метан в метанол при комнатной температуре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем