Разработчики из Lavapotion совместно с издательством Coffee Stain Publishing обнародовали план поддержки своей классической пошаговой стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой легендарными «Героями Меча и Магии». Данный проект находится в раннем доступе, поэтому получение патчей и обновлений для него — дело привычное.
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Все запланированные на этот год прибавления и изменения занесены на красивую дорожную карту с понятными временными рамками. Так, в самое ближайшее время Songs of Conquest должна получить следующие улучшения для сетевого режима:
- одновременные ходы (уже сейчас тестируется в рамках превью-версии);
- управление врагами во время боя соперника;
- возможность активировать форсированные быстрые бои;
- некоторые дополнительные геймплейные особенности во время хода соперника.
Также игра должна в самое ближайшее время получить одну новую карту для «Схваток», настройки сложности для кампании и дополнительные локализации на китайский, корейский и турецкий языки.
С контентом, запланированным на ближайшее время, всё стало понятно. Теперь перейдём к обсуждению того, что выйдет до конца текущего года. Разработчики из Lavapotion убеждают нас, что они в течение 2022-го года подготовят для Songs of Conquest следующее:
- генератор случайных карт;
- одна новая сюжетная кампания;
- множество правок в интерфейсе редактора карт;
- улучшения в боях (уникальные способности у юнитов, больше заклинаний для магистров, более интересные осады);
- улучшения в сетевом режиме (обновления для системы одновременных ходов, обновления для лобби, таймер ходов);
- обновления кодекса;
- улучшения настроек доступности;
- перевод на японский язык.
Зато в следующем году Songs of Conquest получит ещё одну сюжетную кампанию, финальную версию редактора карт, кооперативный режим в «Схватках», большее количество нейтральных юнитов, дополнительные настройки ИИ, достижения и комплекты из артефактов.
Разработчики игры также пообещали, что она будет регулярно получать обновления с улучшениями ИИ, интерфейса и прочих вещей. В планах у них и создание новых фракций — по просьбе неравнодушных фанатов. Но в случае с фракциями процесс может затянуться, ведь проработка целой линейки новых юнитов считается довольно хлопотным занятием.
Напомним, Songs of Conquest вышла в ранний доступ 10 мая текущего года. С того самого момента и по сегодняшний игра собрала 86 % положительных отзывов в Steam из более 2,2 тысячи написанных.