Система DRM-защиты Denuvo имеет в геймерских кругах крайне негативную репутацию: ради мнимой дополнительной прибыли за счёт тех, у кого не останется другого выхода, кроме как купить игру, разработчики, согласно независимым тестированиям, жертвуют производительностью игры, причём, порой масштаб этой жертвы весьма существенен. Менять что-то в своей откровенно странно функционирующей «консерватории» девелоперы в обозримой перспективе не собираются, и Denuvo только рада им потворствовать. Сегодня, например, компания представила SecureDLC — расширение, которое позволит Denuvo распространять своё действие и на DLC к видеоиграм.
реклама
По словам представителей Denuvo, пираты научились обходить имеющиеся системы защиты и получать доступ к дополнительному контенту в видеоиграх. Особенно это заметно в условно-бесплатных играх, для которых продажа различных DLC с косметическим барахлишком — единственная форма монетизации. Система SecureDLC, в теории, положит этим действиям конец. Как оно будет на практике, впрочем, узнаем уже совсем скоро.
Для разработчиков важно понимать одну простую истину: тот, кто не собирался покупать их игру, не сделает это в любом случае. И в отсутствие «иного выбора» этот самый выбор в лучшем случае падёт в сторону прохождения игры «на YouTube».