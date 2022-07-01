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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Denuvo отныне будет защищать от «взлома» и дополнительный контент для видеоигр
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Система DRM-защиты Denuvo имеет в геймерских кругах крайне негативную репутацию: ради мнимой дополнительной прибыли за счёт тех, у кого не останется другого выхода, кроме как купить игру, разработчики, согласно независимым тестированиям, жертвуют производительностью игры, причём, порой масштаб этой жертвы весьма существенен. Менять что-то в своей откровенно странно функционирующей «консерватории» девелоперы в обозримой перспективе не собираются, и Denuvo только рада им потворствовать. Сегодня, например, компания представила SecureDLC — расширение, которое позволит Denuvo распространять своё действие и на DLC к видеоиграм.

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По словам представителей Denuvo, пираты научились обходить имеющиеся системы защиты и получать доступ к дополнительному контенту в видеоиграх. Особенно это заметно в условно-бесплатных играх, для которых продажа различных DLC с косметическим барахлишком — единственная форма монетизации. Система SecureDLC, в теории, положит этим действиям конец. Как оно будет на практике, впрочем, узнаем уже совсем скоро.

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Для разработчиков важно понимать одну простую истину: тот, кто не собирался покупать их игру, не сделает это в любом случае. И в отсутствие «иного выбора» этот самый выбор в лучшем случае падёт в сторону прохождения игры «на YouTube».

#denuvo
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