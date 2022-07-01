Скорее всего, нас готовят к появлению барда.

Компания Larian, как это всегда у неё происходит, сообщила о грядущей презентации по ролевой игры Baldur’s Gate 3. Соответствующая информация появилась в официальном сообществе Steam. Сам стрим должен начаться 7 июля в 20:00 по московскому времени.

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Если вы заинтересованы в грядущей трансляции от бельгийцев и уже пытаетесь угадать, какому новому классу будет посвящено очередное большое обновление для Baldur’s Gate 3, то сами разработчики помогут с разгадкой уже сейчас. На экране с отсчётом до начала стрима можно увидеть сцену и шляпу на логотипе. Скорее всего, речь идёт о классе барда.

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Напомним, когда-то раньше Larian заявляла о желании добавить в третью Baldur’s Gate все классы пятой редакции правил Dungeons & Dragons. Что до релиза финальной версии игры, которую мы очень ждём, то он должен состояться в начале 2023 года. Или, что более вероятно, в первой её половине. Соответствующую информацию публиковал раньше сам Свен Винке, бессменный глава Larian.