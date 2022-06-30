Показали в основном «боёвку» и «прокачку».

Хотя релиз Redfall — вопрос относительно отдалённой перспективы, в Bethesda Softworks считают, что это нисколько не должно мешать процессу продвижения данного проекта от авторитетной студии Arkane. Поэтому сегодня разработчики опубликовали свежий видеоролик, который можно с чистой совестью назвать обзорным, поскольку в нём сосредоточили все ключевые особенности Redfall — от боевой системы и прокачки до разнообразия местных локаций и обитающей на них фауны.

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Напоминаем, что Redfall — это вампирский боевик с кооперативной функциональностью, где нам с друзьями (но можно и одному) предстоит установить контроль над разрозненными вампирскими кланами, став сильнейшим и самым влиятельным из них.

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Релиз игры был отложен до следующего года. Целевые платформы — PC и Xbox.