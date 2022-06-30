На следующей неделе тоже подарят что-то интересное.

Несколько лет назад Epic Games создала новую традицию — каждый вечер четверга проверять главную страницу своего магазина и забирать подарочные игры. Сегодня, естественно, не исключение из правила, даже наоборот: Epic Games вместе с партнёрами расщедрились сразу на три подарка: Hood Outlaws & Legends, Iratus Lord of the Dead и Geneforge 1 Mutagen.

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Все три подарка будут доступны для активации в течение недели — вплоть до вечера следующего четверга. После чего, к слову, на смену им придут ещё две интересных игры: карточная ролевая игра Ancient Enemy и кровавый хоррор-боевик Killing Floor 2.

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По всей видимости, в обозримой перспективе Epic Games не собирается сворачивать лавочку и прекращать раздавать подарки. В худшем случае их просто начнут раздавать повторно. Что уже, собственно, периодически и происходит.