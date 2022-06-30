Интерфейс будет адаптирован, разумеется.

Научно-фантастический симулятор колонии RimWorld должен в скором времени выйти на PlayStation и Xbox. Данное событие случится 29 июля, одновременно с релизом дополнения Royalty.

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Напомним, изначально симулятор колонии RimWorld вышел в ранний доступ в 2013 году, а полноценный релиз состоялся только в 2018 году на ПК. Слухи о подготовке к выпуску консольных версий проекта начали появляться в Сети весной текущего года.

Если говорить о запланированных изменениях для консольных версий RimWorld, то кое-какая информация появилась в официальном блоге PlayStation. Оттуда можно, например, узнать, что игра получит адаптированный под консоли интерфейс и переработанные окна с сообщениями.

Консольные версии RimWorld уже доступны для предзаказа. За покупку издания Deluxe можно получить ранний доступ к игре, который стартует 26 июля. Дополнение Royalty, разумеется, будет в комплекте.

RimWorld на момент написания данного материала собрала 98 % положительных отзывов в Steam из более 111 тысяч написанных. Самими авторами этот проект позиционируется как «научно-фантастический симулятор колонии под управлением ИИ-рассказчика».

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RimWorld управляет тремя людьми, выжившими после крушения космического лайнера, в строительстве колонии в приграничном мире на краю изученного пространства. Источники вдохновения этой игры — это дух космического вестерна Firefly, глубокая проработка Dwarf Fortress и эпические Dune и Warhammer 40,000.